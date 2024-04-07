طلاب "علوم وتكنولوجيا الأغذية بزراعة القناة" يزورون شركة مصر للزيوت والصابون

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأن الهدف من برامج الزيارات الميدانية للطلاب هو تشجيع شباب الجامعات للتعرف على الواقع العملي؛ لدمجهم في خطط التنمية وربطهم بها، وتعريفهم بما يجرى على أرض الواقع، فضلًا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة في المشاركة المجتمعية وفتح آفاق نحو مستقبل جديد.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الزراعة، برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية قسم الصناعات الغذائية، لشركة مصر للزيوت والصابون (مصنع الزقازيق).

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

والدكتور سيد مختار رئيس قسم الصناعات الغذائية.

تأتي الزيارة ضمن برنامج الزيارات الميدانية لمقرر تكنولوجيا الزيوت والدهون والسكر والحلوى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024.



تعرف الطلاب خلال الزيارة على عمليات ومراحل الإنتاج من تكرير وتعبئة الزيوت الغذائية .

وقام المهندس المسؤول بشرح

عملية الإنتاج، كما تعرف الطلاب على نظام الدفعات الذي يعمل به المصنع، حيث لا يعتمد على الطرق الحديثة المستمرة، ثم زاروا قسم إزالة الرائحة ثم قسم التعبئة النهائية.

تمت الزيارة تحت إشراف

أساتذة المقرر الدكتور عادل أبو بكر والدكتور تامر أيوب.



رافق الطلاب أثناء الزيارة - الدكتورة سولاف أشرف، والدكتورة أروى عبد الفتاح المعيدات بقسم الصناعات الغذائية.

يُذكر أن الأنشطة الأساسية

لشركة مصر للزيوت والصابون تشمل تكرير وتعبئة زيوت الطعام، وإنتاج وتعبئة المسلي النباتي، وإنتاج الصابون الفاخر، وصابون التواليت، وصابون الغسيل، والصابون السائل للصحون، والعلف الحيواني.

تضم الشركة خمسة مصانع منتشرة في محافظات مصر بخلاف المركز الرئيسي، وقطاع مصانع الزقازيق يختص بتكرير وتعبئة زيت الطعام وإنتاج الكسب والمسلي وعلف الحيوان، وعبوات الصفيح لتعبئة المسلي، ومصنع علف ميت غمر لإنتاج العلف الحيواني وتعبئة زيت الطعام.