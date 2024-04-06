"قنصوه" يبحث مع رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، حيث ناقش الجانبين سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

خلال اللقاء رحب الدكتور قنصوة بضيف الجامعة مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على توطيد التعاون مع الجامعة البريطانية فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، خاصة في مجال المشروعات البحثية وبرامج الدراسات العليا في التخصصات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى اتفاقيات التعاون والدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات البريطانية وكذلك بين الجامعة البريطانية بمصر والجامعات البريطانية.

ومن جانبه أكد الدكتور لطفي حرص الجامعة البريطانية على التعاون مع جامعة الإسكندرية ذات المستوى العلمي والأكاديمى المتميز، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال البرامج العلمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.