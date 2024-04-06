بالفيديو.. لحظة وصول السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

كما من المقرر أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.