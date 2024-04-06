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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. لحظة وصول السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

وصول الرئيس السيسي
وصول الرئيس السيسي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، بحضور  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

كما من المقرر أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.

 

احتفالية ليلة القدر وزارة الأوقاف - الرئيس عبدالفتاح السيسي