جوتيريش: توزيع المساعدات في قطاع غزة يواجه عقبة كبيرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال يوم الثلاثاء، إن "توزيع المساعدات في قطاع غزة يواجه عقبة رئيسية تتمثل في نقص الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين".

ووفقًا لتقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد جوتيريش ضرورة تقديم التمويل الذي يمكّن من استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة دعوته "الدول الأعضاء والجهات المانحة" لتقديم الدعم المالي الضروري لضمان استمرارية عمل أونروا في ظل التحديات الأمنية والإنسانية في القطاع.

وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة في رفح الفلسطينية، شدد جوتيريش على أهمية تجنب الدول الحليفة لإسرائيل للانجراف نحو عمليات عسكرية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعمل بجد لخدمة الملايين في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن توقيف أنشطتها سيكون له تأثير كارثي على السكان المحتاجين في هذه المناطق.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشجعًا الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على الاتفاق على هذا الوقف.

وفي إطار دعوته للحد من التصعيد في رفح الفلسطينية، حث جوتيريش إسرائيل على اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتجنب الهجمات العسكرية هناك، مشيرًا إلى الآثار الكارثية التي ستنجم عن أي تصعيد في هذه المنطقة.

وأعرب جوتيريش عن قلقه بشأن التقارير التي تفيد بوجود مقابر جماعية في رفح الفلسطينية، داعيًا إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول هذه الأنباء للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

وفي سياق دعمه لإيصال المساعدات إلى سكان غزة، أكد جوتيريش أن استخدام الطرق البرية هو الخيار الوحيد المتاح، مشددًا على ضرورة تسهيل دخول هذه المساعدات من قبل السلطات الإسرائيلية.

