الكشف الطبي بالمجان على 1175 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية تم اطلاقها فى مستهل خطة شهر أبريل 2024 على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ.

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية تردد عليها 1175 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل 7 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم و إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 143 حالة و فحص 41 حالة بالأشعة و42 حالة أخرى بالسونار وإجراء 388 تحليل بمعمل الدم و 37 تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 136 مواطن.

ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

استكملت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط جهودها بشهر رمضان المبارك للوصول بالخدمات الطبية للقري البعيدة والمحرومة بقافلة علاجية بقرية النوادرية مركز فارسكور والتي تضمنت 10 عيادات تخصصية بعدد 10 تخصصات طبية ومعملا للدم والطفيليات، ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية متكاملة تم امدادها بكل الادوية التي تغطي التخصصات الطبية المشاركة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق البعيدة والمحرومة بالمجان وذلك للتسهيل علي القاطنين بها.