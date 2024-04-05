أسامة رؤوف يكشف عن كواليس دوره في مسلسل «بيت الرفاعي»

أعرب الفنان أسامة رؤوف عن سعادته بالمشاركة ضمن أبطال مسلسل «بيت الرفاعي» ضمن أعمال الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه كان له الشرف في التعاون مع الفنان أمير كرارة بمسلسل «بيت الرفاعي»، الذي يقدم من خلاله دور «مجدي» الدكتور الصيدلي، الذي يعمل «يس» الفنان أمير كرارة معه في الصيدلية، ويحاول الدكتور مجدي مساعدته في رحلة هروبه، لكن يتعرض «مجدي» لمجموعة من البلطجية بسبب تستره على «يس»، وبالتالي تحدث له بعض التطورات في الأحداث، متمنيا أن العمل سينال إعجاب المشاهدين.

«بيت الرفاعي» من بطولة الفنانين: أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، سيد رجب، محمد لطفي، أحمد صيام، تامر نبيل، عايدة رياض، ملك قورة، دنيا المصري، رحاب الجمل، عمرو وهبة، ماجدة منير، صفاء الطوخي، أسامة رؤوف، إيناس كامل، ومن تأليف بيتر ميمي، وبمشاركة بالسيناريو والحوار عمرو أبو زيد، وهند عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

وفي إطار من الإثارة والتشويق، تدور أحداث المسلسل حول الدكتور «يس» الذي يتهم بقتل والده «محمود»، حتى يصبح هاربا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوءا حينما يحل «فاروق» ابن عم «يس» محل «محمود» ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.