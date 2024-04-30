بالفيديو.. لحظة تتويج سيف إسماعيل بذهبية بطولة كأس آسيا للترايثلون

أعرب سيف الدين اسماعيل لاعب منتخب مصر للترايثلون عن سعادته الكبيرة عقب الفوز والتتويج بالميدالية الذهبيه في بطوله كاس اسيا للترايثلون والتى تعد محطة مهمة في مشوار التأهل لدوره الالعاب الاولمبيه بباريس 2024 والتي اقيمت بمدينه بوكارا بدوله نيبال في وجود اكثر من ٣٥ لاعب من ١٥ دوله اوروبية.

وقال لاعب منتخب مصر ان البطولة شهدت منافسة قوية ولكنه نجح في تحقيق هدفه من المشاركة ويسعى بقوة للتأهل لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس

رفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للترايثلون بقيادة محمد زكريا عبد العزيز حالة الطوارئ القصوى في صفوف المنتخب الوطنى من أجل تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

والاستعداد للاجندة الدولية ووضع جهاز المنتخب مجموعة من اسماء اللاعبين ضمن اختيارته لتجهيزهم بقوة للبطولات الدولية المقبلة يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين سيف الدين اسماعيل ومهند ياسر الشافعى وهم في مرحلة التأهيل الاوليمبي.

من جانبها أشادت ماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية للترايثلون بتنظيم بطولة الغردقة التى اقيمت في الفترة من 19 وحتى 21 ابريل الجاري مؤكدة أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر نجح في استضافة البطولة التى شهدت منافسات قوية من جانب مايقرب من 500 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة.

كما فاز البطل البارالمبي هيثم عادل بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في البطولة الافريقية الاخيرة بالغردقة وتعرض اللاعب لموقف صعب بعد انفجار إطار دراجته اثناء السباق ومع ذلك لم يستسلم ونجح في استكمل السابق وحصل على المركز الثالث.

وفاز ياسين عثمان لاعب نادي الهايكستب بالذهبية بطولة الجمهورية مرحلة تحت 17 سنة وكذلك فضية البطولة الافريقية التى اختتمت مؤخرًا بمدينة الغردقة وظهر اللاعب بصورة مشرفة وسيكون واحد من عناصر المنتخب الاول خلال المرحلة القليلة القادمة.

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