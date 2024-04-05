استدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا بعد مقتل عامل إغاثة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الجمعة، عن استداعها، السفير الإسرائيلي في وارسو، بعد مقتل عامل إغاثة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".



وكشف البيت الأبيض عن أن "بايدن" تحدث مع "نتنياهو" بعد 3 أيام من شن إسرائيل هجومًا أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها بقطاع غزة.