اندلاع مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية

اندلعت مواجهات مسلحة، اليوم الخميس، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حارة الدمج بمخيم جنين.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، 4 معتكفين فلسطينيين من الخيام في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة اليوم، فاقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وقامت باعتقال 3 شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في البلدة ، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل مواطن فلسطيني داخل البلدة.

كما شهدت منطقة البطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة حملة تدمير ونسف، قام بها الاحتلال الإسرائيلي على عددًا من المنازل.

واستشهد اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقطنه نازحين في رفح الفلسطينية.