بالصور| أجواء روحانية للمصلين من داخل الجامع الأزهرالشريف في الوتر من العشر الأواخر من رمضان 2024

توافد آلاف المصلين، اليوم الأربعاء، في الليلة الرابعة والعشرين 1445 في التاريخ الهجري من شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي التراويح والتهجد بالجامع الأزهر، في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص المصلين على إحياء الأجواء الرمضانية في شهر رمضان المبارك، حيث رصدت عدسة «البوابة نيوز» أداء المصلين من داخل الجامع الأزهر حيث يجتمع المسلمون من كل مكان من ربوع مصر وعدد من الدول وخصوصًا من المقيمين بمصر والطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة من كل قارات العالم، وقلوبهم خاشعة مطمئنة تطمع في رضا الله وأن يكونوا من المقبولين.

وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر،‏ وحرص الأزهر دائما وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في رفع استعداده القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، حيث أعدت إدارة الجامع جاهزيتها، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، فعملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار التي تخطى عددها الخمسة آلاف وجبة يوميا، وغيرها من الخدمات التي يشرف عليها إدارة الجامع الأزهر الشريف.



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