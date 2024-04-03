رئيس الرعاية الصحية يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية ويكرم الفائزين (صور)

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حفل ختام الدورة الرياضية الرمضانية للهيئة لعام 2024، التي أطلقتها الهيئة منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتقام للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية.

وشهد الدكتور أحمد السبكي، منافسات المباريات النهائية للدورة الرياضية الرمضانية بالألعاب الثلاثة «تنس الطاولة، البادل، كرة القدم»، وأسفرت نتائج مباريات كرة القدم عن فوز فريق "المدفعجية" بالمركز الأول، وفريق "البمبوطية" بالمركز الثاني، إضافة إلى فوز فريق "AC Millan" بالمركز الثالث، كما فاز بأحسن لاعب «كابتن محمد خلف السيد عسلية»، وأحسن حارس مرمى «كابتن محمد العقاد»، وأحسن روح رياضية «كابتن محمد فؤاد»، وهداف البطولة «كابتن أحمد زيدان».

وفي لعبة تنس الطاولة فاز فريق "المميزين" بالمركز الأول و فريق "النجوم" بالمركز الثاني وفريق "الكويسين" بالمركز الثالث، وفي لعبة البادل فاز فريق "الأساطير" بالمركز الأول، وفاز فريق "العباقرة" بالمركز الثاني، فيما فاز فريق "xteam" بالمركز الثالث، كما تم تكريم لجنة التحكيم التي شملت "محمد ابراهيم، حاتم رمضان، مينا رحيم، صلاح متولي، مصطفى أيوب".

كما كرم السبكي الفائزين من خلال تسليم كأس الدورة والميداليات والجوائز العينية لأعضاء الفرق المشاركة بالدورة الرمضانية في نهاية الحفل.

وأشاد السبكي، بالجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة الترفيهية والرياضية والاجتماعية للعاملين بالهيئة، والفروع التابعة لها، ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من قِبل وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، لافتًا إلى المشاركة الواسعة التي لاقتها الدورة الرمضانية من جانب العاملين، معربًا عن سعادته المشاركات النسائية في لعبتي البادل وتنس الطاولة، كما ثمَّن الروح الرياضية التي تحلت بها جميع الفرق المشاركة، لإخراج الحدث بهذا الشكل اللائق والمتميز.

ووجه السبكي، التهنئة إلى جميع المشاركين في الدورة الرمضانية، والتي جاءت ضمن حزمة الأنشطة المعنوية التي تقدمها الهيئة، والمُضِّي قُدمًا في تنفيذها، للحرص على توفير بيئة عمل ملائمة ومتكاملة، في ضوء التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر، والاهتمام بالاستثمار في القوى البشرية وتطوير بيئة العمل في مسار متوازي مع استراتيجية الدولة لـ "بناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة"، سعيًا لزيادة إنتاجية العمل، وتحسين جودة مخرجاته.

وأشار محمد توفيق، رئيس وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، إلى أن الدورة الرمضانية لعام 2024 استمرت فعالياتها لمدة 15 يومًا، وتنافس فيها عددًا من الفرق في ألعاب "كرة القدم، تنس الطاولة، البادل" وكانت الفرق بنظام المجموعات، وشارك بالفرق مزيج من المدراء والعاملين بمختلف الإدارات المركزية والعامة والوحدات بالهيئة.

ولفت إلى أن هذه الدورة الرمضانية تُقام بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعمل على إقامة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية والاجتماعية، وغيرها من أنشطة الدعم المعنوي للعاملين، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على زيادة انتمائهم وولائهم وارتباطهم بالعمل، وتعزيز جودة أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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