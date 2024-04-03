بالصور.. محافظ الغربية يكرم 84 فائزًا ويسلم رحلتي عمرة بمسابقة حفظ القرآن الكريم

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 84 فائزًا في أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم في الغربية بمشاركة 3000 متسابق بمركز ومدينة قطور.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بحضور هذا الحفل وكرم محافظ الغربية 84 حافظا لكتاب الله -عز وجل- وسلم سلمى رضا ربيع بن تاجي من قرية صرد ووفاء محمد عبد السلام من قرية أبو جندي المركزان الأول والثاني رحلتي عمرة، كما كرم المحافظ الطفلة شفاء الأشوح أصغر حافظة لكتاب الله وعددًا من الأطفال من حفظة القرآن الكريم في مركز قطور.

وفي كلمته هنأ محافظ الغربية الحضور بمناسبة هذه الليلة المباركة إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا بالخير والبركة وعلى مصرنا الغالية بكل خير.

وقال المحافظ في كلمته نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب المصري والأمة العربية بل والعالم أجمع بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لولاية رئاسية ثالثة في حفل مهيب تابعة العالم أجمع وبداية لجمهورية جديدة نتمنى لها مزيدا من الإنجازات والنجاحات والريادة في المنطقة العربية، وكلنا نردد دائما مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا بالجيش والشعب العظيم.

وهنأ محافظ الغربية أولياء أمور حفظة القرآن الكريم وأبناء المحافظة من حفظة القرآن، وأضاف «رحمي» أنه لمدعاة للفخر أن يكون في مراكز محافظة الغربية المختلفة أكثر من حفل لتكريم حفظة القران، مؤكدا أن لا شيء أفضل من القرآن الكريم يمكن أن يبني عليه الإنسان ويعلم أبنائنا الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الذي كان خلاله سيصبحون أفرادا قادرين على التحدي ومشاركة الدولة في عجلة التنمية والبناء، مشيرا أن الجمهورية الجديدة تقوم على أفراد لديهم ولاء وانتماء لوطنهم، تعليم جيد، صحة جيدة، ثقافة جيدة، ليحملوا الراية ويشاركو الدولة في البناء في المرحلة المقبلة.