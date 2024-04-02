أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني "الفائزون"، اليوم الثلاثاء، عن رصد مبلغ مليون جنيه جوائز للفائزين بالمسابقة من أبناء محافظة بورسعيد، والبالغ عددهم 10 فائزين، على أن يحصل كل منهم علي 100 ألف جنيه مصريًا.

مليون جنيه جوائز مسابقة "الفائزون" للقرآن الكريم في بورسعيد

وأشار المشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، إلى أن مسابقة "الفائزون" في رمضان جاءت استجابة لتوجيه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا، وتقدم لها 52 متسابقا، وجميعهم مستوفون للشروط وأهمها أن يكون من أبناء بورسعيد.

وأوضح أن المسابقة تهدف لاحياء روح المسابقات الرمضانية، وتقدر الحافظين ومكافآت كبيرة ليقبل غيرهم على حفظ القرآن، كما أنها تكتشف حافظون وأصوات حسنة من أبناء بورسعيد، يمكن أن يؤهلون للمشاركة في المسابقة الدولية والتي يشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة، وتقام تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برعاية محافظ بورسعيد.