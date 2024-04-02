أسعار الذهب بالسوق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستويات قياسية بفعل ارتفاع الطلب وتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

سجل سعر جرام الذهب عيار مستوى 3080 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 2257 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق في تعاملاتها الفورية عند 2263 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3520 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2640 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2054 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24640 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3080 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 19 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا، واختمت التعاملات عند مستوى 2252 دولارًا.

قي حين ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5.6%، وبقيمة 165 جنيهًا خلال تعاملات شهر مارس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2925 جنيهًا، ولامس مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 9.2%، وبقيمة 188 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا.

كما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.7% وبقيمة 85 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 3900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا مع نهاية مارس، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.2%، بنحو 171 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق كلمة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة المقبل، للحصول دلالات واضحة حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.