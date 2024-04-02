وفاة طفل من أعلى عقار سكنى بحدائق أكتوبر.. والنيابة تتخذ إجراءاتها

خيم الحزن على منطقة حدائق أكتوبر في الجيزة، بعد فاجعة مؤلمة أودت بحياة طفل في العقد الأول من عمره، إثر سقوطه من علو مرتفع.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد سكان المنطقة يفيد بسقوط طفل من علو في عقار سكني بحدائق أكتوبر. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إلى مكان الحادث.

عند وصول الأجهزة الأمنية، عُثر على جثة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، وسط بركة من الدماء. فُحص مسرح الجريمة بدقة، ولم تُظهر أي شواهد جنائية تدل على شبهة جنائية.

أفادت أسرة الطفل، عند سؤالها من قبل الشرطة، أن ابنهم سقط أثناء لهوه من أعلى العقار، نافيةً وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث طلبت التحريات حول الواقعة كما مرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ومن ثم و قررت تسليم جثة الطفل لذويه تمهيداً للتصريح بالدفن