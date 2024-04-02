"جريمة مروعة في العمرانية".. سيدة تشعل النار في عشيقها بسبب خلافات مالية

هزت جريمة مروعة منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، حيث أقدمت سيدة على سكب مادة البنزين على عشيقها وإشعال النيران في جسده وسط الشارع، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوجود شخص مشتعلة النيران في أحد شوارع العمرانية.

وفور وصول رجال الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، تمكنوا من السيطرة على النيران وإنقاذ المجني عليه، الذي نقل على الفور إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهمة، وهي سيدة في العقد الثالث من عمرها، على علاقة عاطفية مع المجني عليه، وأن خلافا نشب بينهما على خلفية مبالغ مالية استولى عليها عشيقها منها.

وإثر رفضه إعادة الأموال لها، قامت السيدة بارتكاب جريمتها البشعة، حيث قامت بشراء كمية من البنزين وسكبها على المجني عليه ثم أشعلت النيران في جسده.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، حيث اعترفت خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة. وقد أمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات.