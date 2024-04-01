إيطاليا تسلم تونس جثث مهاجرين توفوا العام الماضي

أُعادت اليوم الإثنين السلطات الإيطالية تسليم تونس ست جثث لمهاجرين تونسيين لقوا حتفهم في رحلة هجرة غير شرعية وغرقوا في البحر قبالة سواحل إيطاليا منذ عدة أشهر.

وكان هؤلاء الضحايا جزءًا من مجموعة مكونة من حوالي 60 مهاجرا، انطلقوا من سواحل تونس في قارب متجهين إلى أوروبا، لكنهم واجهوا مصيرًا مأساويًا عندما غرق القارب على مقربة من سواحل مدينة تراباني الإيطالية.

تم دفن الجثث في إيطاليا منذ شهور، إلا أن عائلات الضحايا اعترضت على ذلك وطالبت بنقل الجثامين إلى تونس لدفنها هناك. استجابت السلطات الإيطالية لهذه الطلبات وقامت بتسليم الجثث إلى السلطات التونسية.