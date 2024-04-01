جودة التعليم: الإطار الوطني للمؤهلات من الركائز الأساسية لتطوير أداء التعليم الفني

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن الإطار الوطني للمؤهلات من الركائز الاساسية لتطوير أداء التعليم الفني، لتتناسب مع سوق العمل.

وأضاف “عشماوي”: نوقع اليوم اتفاقية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر، لتسجيل وادراج وتوثيق الإطار الوطني للمؤهلات ليكون معترف بها داخل وخارج مصر.

وتوقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم “نقاء”، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر، بروتوكول تعاون لتطوير أدوات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ومحمد فوزي القائم بأعمال مشروع مدير قوى عاملة مصر.

ويكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كاطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.