محافظ الأقصر يعلن إطلاق التسجيل بالمرحلة الثالثة من مبادرة المشروعات الذكية

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال شهر مارس الجارى على الموقع الرسمي للمبادرة.

وثمن محافظ الأقصر، النجاح الذي حققته المبادرة فى المرحلتين الأولى والثانية، مؤكدا على أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز كافة القطاعات، للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى إقتصادية وإجتماعية واستدامة بيئية تلبي كافة إحتياجات المواطنين.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، قد أطلقت بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تهدف لتأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ علي الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.