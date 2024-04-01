نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة الرديسية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بنطاق مدينة الرديسية بمركز ادفو ، وذلك من أجل المتابعة الميدانية لمعدلات ونسب الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام .

وأثناء الجولة التفقدية لمشروعات الخطة برفقة يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على سرعة إنجاز الأعمال بمشروعات الخطة ، والتى من بينها مشروع إنشاء السوق الحضارى بمساحة 1500 م2 ، وتضم 75 باكية وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 8 مليون جنيه ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية إبريل الحالى ، وأيضاً المول التجارى ، والجارى إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع ، ويتكلف إنشاؤه نحو 21 مليون جنيه ، ويضم بدروم و 5 أدوار علوية لتخصصيها فى أنشطة تجارية وإدارية ، ومن المقرر نهوه بنهاية يونيو القادم .

مؤكدة على أنه توجد تعليمات مشددة من محافظ أسوان بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية لنهو كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل .

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