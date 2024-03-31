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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٣٠ مليون جنيه

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ  (30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال