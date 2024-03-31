الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٣٠ مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.