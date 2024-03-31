رئيسة بوليفيا تندد بمداهمة السلطات منزلها

نددت رئيسة بوليفيا دينا بولوارتي، بمداهمة السلطات لمنزلها ومكتبها في وقت متأخر من مساء السبت، في إطار تحقيق بشبهات فساد متّصلة بساعات فاخرة كانت ترتديها علناً من دون أن تصرح عنها.

وأظهرت لقطات تليفزيونية رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي بأسطوانة معدنية، في تطور مثير لقضية ظهرت قبل أسابيع عدة، وأثارت تساؤلات عما إذا كانت الرئيسة قد استغلت مناصبها الرسمية للإثراء بشكل غير مشروع، أم لا.

ولم توضح بولوارتي التي لا تحظى بشعبية كبيرة وتتولى الرئاسة منذ ديسمبر 2022، كيف حصلت على هذه الساعات، قائلة فقط إنها ثمرة عملها الدؤوب.

وقالت بولوارتي التي كانت في القصر الرئاسي عند مداهمة منزلها في خطاب للأمة: «الإجراء الذي تم اتخاذه في وقت مبكر من هذا الصباح تعسفي وغير متناسب ومسيء».

وكشف ماتيو كاستانيدا محامي بولوارتي لإذاعة «آر بي بي»، أن الشرطة عثرت على ساعات في مكتبها بمقر الحكومة.

وقال كاستانيدا إن رجال الأمن لم يصادروا الساعات، إنما «تم تدوين محضر بوجودها وتصويرها، كان هناك نحو 10، بينها بعض الساعات الجيدة، ولكني لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت روليكس، أم لا».

وأكدت بولوارتي أنها لن تتناول هذه القضية علناً إلى أن تعطي إفادة رسمية تحت القسم أمام المدعين في 5 أبريل.

وتكشّفت فصول الفضيحة بعدما ذكرت منصة «لا إنسينيرونا» منتصف مارس ، أن بولوارتي وضعت عدداً من ساعات «روليكس» خلال مناسبات رسمية.

ولفتت المنصة الأنظار إلى الساعات عبر صور يعود تاريخها إلى ديسمبر 2022، عندما تولت بولوارتي السلطة.