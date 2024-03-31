ضحايا ومفقودون بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي

في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأحد، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 مواطنين على الأقل وفقدان آخرين، بالإضافة إلى وقوع عدة إصابات نتيجة لقصف طيران الاحتلال الحربي للمنزل في مخيم المغازي.

تزامنًا مع ذلك، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الغارات الجوية على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشهدت مناطق المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة توغلًا جديدًا لآليات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما بلغت حصيلة الإصابات 75190 منذ اندلاع العدوان، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ تحت الأنقاض عن آلاف الضحايا.

وأفادت المصادر أيضًا بتنفيذ الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، حيث وصل 82 شهيدًا و98 مصابًا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. "