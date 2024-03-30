إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة

أصيب 14 شخصا، اليوم، السبت، فى حادث تصادم سيارتين داخل مدينة أسوان الجديدة، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى سيارة ربع نقل، فى الشوارع الداخلية بمدينة أسوان الجديدة، بالقرب من منطقة الجهاز القديم.

أسفر الحادث عن إصابة 14 ، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإسعاف المصابين .

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها .