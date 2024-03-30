مايا مرسي: تعيين 16 قيادة نسائية بوزارة الأوقاف انتصار جديد للمرأة المصرية

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، بتعيين ١٦ قيادة نسائية بالوزارة ما بين وكيلة وزارة ومدير عام منهن ٤ حاصلات على الدكتوراه لأول مرة في تاريخ الوزارة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تعيين ١٦ قيادة نسائية بوزارة الأوقاف يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية، ويعكس إيمان الدكتور مختار جمعة بامكانات وقدرات المرأة، وحرصه على كسر الحاجز الزجاجي لوصولها إلى وظائف قيادية بالوزارة تنفيذا لنهج الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة .

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص التهاني الى جميع السيدات اللاتي تقلدن مناصب قيادية بالوزارة متمنية لهن المزيد من النجاح والتوفيق.

