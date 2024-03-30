دراسة حديثة: كرات الخرز المائي تتسبب في قتل الأطفال

كشفت دراسة حديثة عن خطورة حبات الخرز المائي على الأطفال الصغار، وبالطبع هذه الدراسات شكلت صدمة للأباء وحتى المسوقين لها، فالمعروف عن هذه الحبات الصغيرة أنها عناصر ملونة ولزجة وحسية ليلعب بها الأطفال، ويمكن أن تكون صغيرة مثل قرط الأذن، أي أنها تكون صغيرة بما يكفي للابتلاع، ولكنها يمكن أن تنمو وتتضخم لتصبح بحجم كرة الجولف عند غمرها في الماء، وبمجرد دخولها إلى جسم الطفل، يمكن أن تسبب انسدادًا في الجهاز الهضمي.

وبحسب ما نشره موقع NBC News الأميركية، فقد سجلت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية ما يقرب من 7000 إصابة ناجمة عن تناول حبات الخرز المائي في غرف الطوارئ بين عامي 2018 و2022، وأصدرت اللجنة تحذيرات مؤخرًا بشأن هذه المنتجات الخطرة للتوعية حتى يتفادى أولياء الأمور مثل هذه الحوادث.

وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية أن "تحذيرات المنتج تسلط الضوء على أن مخاطر حبة الماء يمكن أن تتجاوز الابتلاع والتوسع وانسداد الجهاز الهضمي للطفل، حيث إن مادة الأكريلاميد هي مادة مسرطنة معروفة، وتحتوي حبات الماء الكبيرة الموجودة في التحذيرات على مستويات من مادة الأكريلاميد في انتهاك لقانون المواد الخطرة الفيدرالي".

وشرحت الدكتورة إليزابيث موراي، طبيب طب طوارئ الأطفال في جامعة روتشستر ومتحدث باسم الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، أن حبات الخرز المائي "سهلة البلع، ولكن إذا استمرت في التوسع عندما تكون في الجهاز الهضمي للطفل، فإنها تسبب بعض الانسداد".

وأضافت موراي أنها ترى في كثير من الأحيان أطفالًا يزورون غرفة الطوارئ وقد علقت حبات الماء في أنوفهم أو آذانهم، مما قد يسبب الألم أو الانسداد أو العدوى.

وعن كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال،قالت: يجب أن ينتظر الآباء حتى يبلغ جميع الأطفال في الأسرة 3 سنوات على الأقل قبل شراء خرزات الماء والإشراف عليهم أثناء اللعب بها، وتخزينها في حاوية مغلقة بإحكام بحيث لا يستطيع الأطفال الصغار الوصول إليها والسماح للأطفال باستخدام الخرزات فقط على طاولة فوق أرضية صلبة، ثم الكنس أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية بعد ذلك.

واقترحت موراي أيضًا أن يكون اللعب بكمية صغيرة فقط من الخرز في كل مرة، أو وضع صينية خبز ذات حواف أسفل الخرز على الطاولة لتقليل احتمالية تدحرجها على الأرض وأن يبتلعها الأطفال في وقت لاحق.