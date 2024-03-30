الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وانتشرت الآليات العسكرية داخل المدينة، تزامنًا مع اقتحام الآليات العسكرية الإسرائيلية بمرافقة عدد كبير من الجنود بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأصيب طفل فلسطيني بشظايا رصاص، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين.

وأمس الجمعة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزلًا شرق مدينة غزة، استشهد 3 منهم جراء غارة على منزل يعود لعائلة عليوة شرق حي الشجاعية شرق غزة، و5 آخرين بعد استهداف طائرات إسرائيلية عدة منازل قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، فقام باعتقال 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم شقيقان وهما عدي وقصي عميرة عقب مداهمة منزلهما في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال 25 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقين، واعتقل الاحتلال بعض الفلسطينيين من القدس والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية.