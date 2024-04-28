نابولي يسقط في فخ روما بالدوري الإيطالي

سقط فريق نابولي في فخ التعادل مع روما بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة، أقيمت مساء الأحد على ملعب "سان باولو"، ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي الممتاز.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي 0-0، مع سيطرةٍ واضحةٍ من جانب نابولي، وفي الشوط الثاني، سيطر روما على مجريات اللعب، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 59.

لم يستسلم نابولي، ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 64، عبر هدف من ماتياس أوليفيرا، وواصل الفريق ضغطه وتمكن من تعزيز النتيجة في الدقيقة 84، عبر هدف من النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

استمرت المباراة سجالا بين الفريقين، حتى نجح روما في خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، عبر هدف من تامي أبراهام في الدقيقة 89.

وبهذا التعادل، احتل نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، فيما تواجد روما في المركز الخامس برصيد 59 نقطة.