سها جندي: لن ندخر جهدًا في بناء المستقبل بأيدينا مهما بلغت التحديات

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أهم البرامج التي تم تنفيذها في محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، كان إجمالي المستفيدين من أهل بني سويف، بالتعاون مع جمعية "شباب الخير"، بلغ 315 مستفيدا، لافتة إلى أنه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم تنفيذ 10 حملات لطرق الأبواب خلال عام 2023/2024 بمشاركة 50 رائدة ومتطوعة لكل حملة بمعدل 1275 زيارة يومياً، وأمسيات مسائية قدمت أنشطتها لـ 12 ألف شخص بالقرى، فضلا عن تدريب 570 سيدة وتجهيز3480 وجبة بقرى حياة كريمة ضمن مشروع مطبخ المصرية.

وأضافت خلال المؤتمر الجماهيري المنعقد بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، إنه تم تنفيذ 27 تدريب ريادة الأعمال، بإجمالي مستهدف 672 سيدة داخل قرى المراكز السابقة يتناول التدريب كيفية عمل مشروعات صغيرة وإعداد دراسة الجدوى، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ 51 تدريبا تثقيفيا ماليا استهدف 1785 سيدة في قرى مراكب النجاة وحياة كريمة، مع تنفيذ ندوة تثقيف صحي ومحاضرات رفع وعي بيئي بالمدارس.

وتابعت وزيرة الهجرة أن التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد تم تقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز كبديل عن الهجرة غير الشرعية، ولإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" بـ 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلاً عن دعم مشاريع البنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، بقيمة ما يتجاوز الـ 2 مليار جنيه.

ونوهت وزيرة الهجرة بأنه في عام 2022، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توعية عدد 2700 شاب من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم وتأهيلهم حرفيا للانتقال لسوق العمل على المهن المختلفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، على تخصصات متنوعة وهي (نجارة العمارة، والدهانات، والسباكة والكهرباء) وتم تنفيذ عدد 55 دورة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 8 محافظات بإجمالي 1344 مستفيدا، بالتوازي مع 60 دورة حرفية في 8 محافظات بإجمالي 1266 مستفيدا وجار استكمال الدورات الحرفية في باقي المحافظات، وتم تنفيذ تدريبات منهم في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية، وتتم التدريبات وفقا لمتطلبات اسوق المصري وأسواق العمل الأوروبية.

وشددت السفيرة سها جندي، في ختام كلمتها، على أنه مهما بلغت التحديات والصعوبات، التي نواجهها سيتم مواصلة العمل معا وبكل صدق ولن ندخر جهدا في بناء المستقبل بأيدينا لضمان غدا أفضل لأبنائنا والأجيال القادمة فهم الأمل الذي تبني عليهم الدّولة أحلامها، قائلة: "نحن جميعا على ثقة في قدرات المصريين وبالإرادة سنجتاز التحديات، وسط ماض يذكرنا بالتضحية والفداء، ومستقبل يطالبنا ببذل الغالي والنفيس من أجل الوطن".