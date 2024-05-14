حفلات مايو.. التخت الشرقي بالأوبرا الليلة وبهاء سلطان بمتحف الحضارة نهاية الأسبوع

يشهد هذا الأسبوع من شهر مايو الجارى مجموعة من الحفلات لعدد من المطربين والمطربات أبرزهم حفل التخت الشرقى، ضمن فعاليات الثقافة المصرية وتنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

ويحيي التخت الشرقي اليوم الحفل بمشاركة نخبة من عازفى الأوبرا وذلك فى الثامنة والنصف مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية، يتضمن البرنامج باقة من الألحان الشهيرة منها فتافيت السكر، خطوة حبيبى، بنت البلد، ذكرياتى، ألف ليلة وليلة، يا مسافر وناسى هواك، كل ده كان ليه، على قد الشوق، الحب كله، أنساك ده كلام، تلات سلامات، على الحلوة والمرة، ساكن في حي السيدة، جميل وأسمر، سألوني الناس عنك، نسم علينا الهوى وغيرها.

من ناحية أخرى يحيى النجم بهاء سلطان، حفلاً غنائيًا في متحف الحضارة، يوم الخميس 16 مايو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان المطرب بهاء سلطان قد طرح أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

على صعيد آخر تحيي شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي حفلاً غنائيًا بدبى يوم 21 يونيو المقبل، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك وتقدم شيرين باقة مميزة من أغانيها التي يعشقها الجمهور منها "جرح تانى، منك لله، على بالى، صبرى قليل، الكدابين، وغيرها من الأغانى.