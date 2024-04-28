وزير الشباب يفتتح الملتقى الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، في نسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة شباب من 32 دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة 125 باحثا ومبتكرا.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقي الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كل من: "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية البحث العلمي، مؤسسة مصر الخير، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة مواهب للتدريب، بالإضافة إلى مؤسسة أون تايم جروب".

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان الملتقي يحظي برعاية كريمة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية على التوالي، وهو ما يؤكد دعم الدولة المصرية في رؤيتها من أجل تقديم كل الدعم للشباب المصري للإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لانه هو المستقبل والذي يجب علي الجميع المنافسة فيه وبقوة، والذي يأتي حرصا من الدولة المصرية على النهوض بالشباب المصري وتدريبهم وتعليمهم على كل المستجدات حول العالم ليكونوا نواة لشباب قادرين علي المنافسة مع كل دول العالم".

وأكد إنه في إطار رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تعزيز ودعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ودمجها في جميع القطاعات للنهوض بها، فقد وضعت وزارة الشباب والرياضة في خطتها العديد من المشروعات والبرامج ومنها تشجيع الابتكار للشباب والذي يأتي من خلال دعم مراكز البحوث والتطوير وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، وأيضا دمج التكنولوجيا والاتصالات في جميع القطاعات لتحسين الكفاءة والإنتاجية.



وأضاف صبحي: "إنه ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة من أجل توفير كل الدعم لمجال الإبتكار في الذكاء الاصطناعي، فقد قامت الوزارة بالعديد من الخطوات والتي تدعم مجال الإبتكار في الذكاء الاصطناعي ومجالات التكنولوجيا، حيث قامت الوزارة سابقا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "تكني" لدعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال، حيث يسعي البروتوكول إلى تأسيس مراكز ريادة أعمال داخل مراكز الشباب في دعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال".

وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بأن الملتقي في نسخته الأولي على خلق منصة تفاعلية للشباب المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، وحث الشباب على المشاركة والابداع في هذا المجال، ونحن الان في نسخته الثانية نعمل على اكتشاف المزيد من الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى العمل على تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في مصر والتوسع فيه من خلال العديد من المبادرات ومنها ريادة الأعمال وتدعيم المشاريع الرائدة التي تعود بالنفع على المواطن المصري بصفة خاصة والمجتممع ككل بصفة عامة.



ومن جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتواجده اليوم في افتتاح ملتقي الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي في نسخته الثانية.

وأكد على أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعمل على توفير مناخٍ مُحفّزٍ للإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى دعم الشباب وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والعديد من المجالات الاخري، مشدداً على أهمية خلق فرص حقيقية لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

واختتم الدكتور عبد الغفار حديثه متقدما بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعاونه المثمر مع الأكاديمية في إنجاح هذا الملتقى.



