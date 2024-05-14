بلينكن: الولايات المتحدة تعتزم استخدام الصلاحيات الجديدة لمصادرة الأصول الروسية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عزم إدارة بلاده على استخدام الصلاحيات الجديدة التي منحها لها الكونجرس لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في التعامل مع التحديات الراهنة المتعلقة بالتوترات الدولية.

وأكد بلينكن في كلمته التي ألقاها في معهد كييف للفنون التطبيقية على أن الولايات المتحدة مصممة على استخدام السلطة الممنوحة لها بمصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة، وذلك كجزء من جهودها لفرض ضغط على روسيا والتصدي لسلوكها العدائي.

وفي سياق متصل، أكد بلينكن على استمرار الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها في مجموعة السبع "G7"، حيث تعمل على تشجيع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة بمصادرة الأصول الروسية المجمدة، بما يعزز الضغط الدولي على روسيا ويدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أهمية استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدفع التعويضات لأوكرانيا، مؤكدًا على التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها.

مؤخرًا، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية ويمنع إلغاء تجميدها، مما يمنح الولايات المتحدة صلاحية تعويض أوكرانيا واستخدام هذه الأموال في إعادة إعمارها.

ردًا على ذلك، أعلن الكرملين أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لصالح كييف.