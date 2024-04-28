بايرن ميونخ يغري برشلونة بجوهرته لإنجاز صفقة تبادلية

مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته، تزداد حدة التكهنات حول مستقبل النجم الألماني جوشوا كيميتش، جوهرة وسط بايرن ميونخ.

ينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ في صيف 2025، وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مستقبله سيتحدد بشكل نهائي بعد انتهاء مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

يرغب بايرن في تجديد عقد كيميتش، ولكن اللاعب يفكر في خوض تجربة جديدة بعدما حقق كل شيء مع النادي، وفي حال لم ينجح البافاري في تجديد عقده،

فإنه سيخطط لبيعه في صيف 2024.

ويسعى بايرن لاستغلال رحيل كيميتش من خلال ضم لاعب من برشلونة في صفقة تبادلية، حيث يركز على ضم أحد ثنائي برشلونة، إما رونالد أراوخو مدافع برشلونة أو فرينكي دي يونج لاعب الوسط.

يعد أراوخو هدفا قديما لبايرن ميونخ، ولكن برشلونة يصر على عدم التخلي عنه، وفي المقابل، تزداد احتمالية رحيل دي يونج عن النادي الكتالوني، خاصة بعد تردد أنباء عن رغبة النادي الكتالوني في بيعه لجمع الأموال.

لا يعتبر برشلونة النادي الوحيد الذي يبدي اهتماما بضم كيميتش، حيث ينافس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ضمه.