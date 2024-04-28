إنجاز غير مسبوق.. أرتيتا يصنع التاريخ مع أرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إنجازا تاريخيا مع فريقه أرسنال، بعد وصوله إلى الفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح أرسنال في تحقيق فوز مثير على غريمه اللدود توتنهام بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "توتنهام هوتسبير" ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبح أرتيتا أسرع مدرب في تاريخ أرسنال يصل إلى 100 فوز في الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز في مباراته رقم 169 فقط مع الفريق.

لم يكتف أرتيتا بهذا الإنجاز بل أصبح أيضا خامس أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 100 فوز، متجاوزا أسماء كبيرة مثل مورينيو وكلوب وفيرجسون.

ومنذ توليه مسؤولية تدريب أرسنال في ديسمبر 2019، نجح أرتيتا في بناء الفريق وإعادته إلى المنافسة على الألقاب، حيث يقدم أداء مقنعا ويحتل حاليا صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.