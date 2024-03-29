موقف محمد شريف.. تشكيل الخليج لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الخليج، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره ضمك بملعب نادي ضمك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مواجهة ضمك، وذلك عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وسجل محمد شريف 4 أهداف وصنع هدفًا آخرًا مع الخليج في الدوري السعودي، وذلك خلال 22 مباراة شارك بها حتى الآن.

ويحتل فريق الخليج، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 28 نقطة، بينما يأتي ضمك في المرتبة السابعة وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد عبد خبراني - ليساندرو لوبيز - بندر المطيري

خط الوسط: وو يونج - ربيوتشو - منصور حمزي

وفي الهجوم: خالد ناري - عبدالله السالم - فابيو مارتينيز.