بمشاركة محمد شريف .. الخليج يتعثر أمام الأخدود بالدوري السعودي

تعثر فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، أمام ضيفه الأخدود بالتعادل بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد شريف على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في دقائق معدودة، حيث شارك في الدقيقة 88 بدلًا من زميله عبدالله السالم.

وفرط الخليج في نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الأخدود، حيث كان متقدمًا في النتيجة في الشوط الأول بثنائية دون رد، وفي الشوط الثاني أحرز الفريق الضيف هدفين خلال 5 دقائق، ليحصل كل فريق على نقطة.

قص عبدالله السالم شريط أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة من صناعة فابيو مارتينيز، قبل أن يضاعف سعيد حمسل النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 28 من صناعة عبد الإله هوساوي.

وقلص أندريه بوركا الفارق للأخدود في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل زميله أليكس كولادو هدف التعادل في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما حل الأخدود في المركز الثالث عشر وفي رصيده 24 نقطة.