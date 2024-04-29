الهند.. مخاوف من انهيار جليدي جراء هطول أمطار غزيرة

أطلقت السلطات الهندية تحذيرات في إقليم كشمير بشمال الهند، من احتمال وقوع انهيار جليدي في المنطقة، جراء هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج.

ووفقًا لتقارير قناة "إن دي تي في" الهندية، فإن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق بالولاية، دفعت بالسكان والماشية لمغادرة المنطقة، وتم رصد انهيار منزل واحد على سفح تل.

نتيجة لهذه الأحوال الجوية، أغلقت السلطات طريقًا سريعًا وعدة مدارس في المنطقة المتضررة، نظرًا للانهيارات الأرضية التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي استمرت على مدى 72 ساعة الماضية. وفي تحذير للمواطنين، أوضحت مصلحة الأرصاد الجوية أن الظروف الجوية السيئة قد تستمر لمدة 24 ساعة إضافية.