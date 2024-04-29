محافظ المنوفية يتفقد مستشفى أشمون العام ويحيل 18 من العاملين للتحقيق لتغيبهم

تفقد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى أشمون العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، حيث أحال 18 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

وحرص المحافظ على تفقد أقسام العناية المركزة للتأكد من توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم ، وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى تدعيم العناية المركزة بعدد 2 جهاز تنفس صناعي و4 حضانات أطفال ومضخات تحاليل وذلك تبرع من النائب أحمد الخشن ، واضافت إلى أنه جارى قبول تبرع جديد من الحاج جمال البرعى عبارة عن 4 أجهزة تنفس صناعي ، وقدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الأعمال لحرصهم ودعمهم للقطاع الطبي ومؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ، هذا وقد قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال المستشفى دعما لهم.

فيما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية مجمع الخدمات الحكومية بسنتريس ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة للوقوف على مدى جاهزية المركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة والجاهزية الكاملة للجان المشكلة بكل وحدة قروية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيل الاجراءات بشأن ملفات التصالح بمخالفات البناء ، وكذا نشر مواد تعريفية بالمستندات المطلوبة بإجراءات التصالح ، فضلاً عن طباعة عدد من البروشورات لتوزيعها على المواطنين لتعريفهم بالمستدات المطلوبة منهم لسرعة تأدية الخدمات المقدمة بصورة لائقة.