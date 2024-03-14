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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج أمام الأخدود بالدوري السعودي

محمد شريف مع الخليج
محمد شريف مع الخليج السعودي
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أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم الخميس، نظيره الأخدود على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مواجهة الأخدود، ليواصل جلوسه احتياطيًا في الفترة الأخيرة بعد صيامه عن التهديف في الفترة الأخيرة.

ويقود عبدالله السالم هجوم أصحاب الأرض في مباراة اليوم، ويعاونه خالد ناري وفابيو مارتينيز.

ويحتل فريق الخليج، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل الخليج أمام الأخدود

حراسة المرمى: سيهيتش 

خط الدفاع: حمسل - خبراني - لوبيز - ريبوتشو 

خط الوسط: وو يونج - هوساوي - السميري 

وفي الهجوم: فابيو مارتينيز - عبدالله السالم - خالد ناري.

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