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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى أشمون الجديدة

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي يجرى تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ،  حيث جرى الانتهاء من الاعمال الخرسانية بالدور الارضي وجاري صب أعمدة الدور الثاني .

 كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه جار إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة علي مساحة 9 آلاف م2 ، وبتكلفة 2 مليار جنيه ، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية ، لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

كما قام محافظ المنوفية بتفقد طريق أشمون - الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 17 كم ، وأشار المحافظ إلى أن سيجرى البدء في الطريق بالمرحلة الاولى من طريق أشمون – الكوادى بطول 8 كم بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه من ميزانية المحافظة وذلك إستجابة لمطالب المواطنين والنواب ، مضيفاً أنه سيجرى العمل بالمرحلة الثانية من طريق الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 9 كم بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه عقب الانتهاء من إنشاء غرف المحابس واختبار خط مياه المحطة العملاقة بأبو عوالى كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.

التخصصات الطبية التنمية المستدامة الرعاية الطبية القطاع الصحي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية