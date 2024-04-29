محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى أشمون الجديدة

تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي يجرى تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ، حيث جرى الانتهاء من الاعمال الخرسانية بالدور الارضي وجاري صب أعمدة الدور الثاني .

كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه جار إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة علي مساحة 9 آلاف م2 ، وبتكلفة 2 مليار جنيه ، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية ، لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

كما قام محافظ المنوفية بتفقد طريق أشمون - الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 17 كم ، وأشار المحافظ إلى أن سيجرى البدء في الطريق بالمرحلة الاولى من طريق أشمون – الكوادى بطول 8 كم بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه من ميزانية المحافظة وذلك إستجابة لمطالب المواطنين والنواب ، مضيفاً أنه سيجرى العمل بالمرحلة الثانية من طريق الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 9 كم بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه عقب الانتهاء من إنشاء غرف المحابس واختبار خط مياه المحطة العملاقة بأبو عوالى كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.