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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فيديو.. "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر الاستعدادات لقمة البحرين

قمة البحرين
قمة البحرين
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قالت الإعلامية أمل الحناوي، موفدة القاهرة الإخبارية من البحرين، إن القمة العربية الثالثة والثلاثين ستنطلق في الثانية ظهرا في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الرئيس السيسي وصل إلى المنامة أمس للمشاركة في القمة، مشيرة إلى أن جدول أعمال القمة مليئ بالقضايا السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس أولويات نقاشات القادة، وسبل إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمستمر حتى الآن منذ السابع من أكتوبر الماضي وسيحاول القادة العربي إيجاد قرارات لإنهاء هذا الصراع العربي الإسرائيلي والوصول لوقف فوري لإطلاق النار بقرارات من المنتظر أن تصدر عن هذه القمة.

وتابعت أن القمة ستناقش العديد من القضايا الإقليمية من أبرزها الوضع في لبنان واليمن والصومال وتطورات الأوضاع في سوريا والتدخلات التركية والإيرانية في شؤون البلاد، وسيكون هناك بندا خاصا بالسد الإثيوبي والتأكيد على حقوق مصر والسودان المائية.

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