الدوري السعودي.. محمد شريف يشارك في فوز الخليج على الفتح

شارك المهاجم المصري محمد شريف في المباراة، التي فاز بها فريقه الخليج على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد شريف على مقاعد بدلاء الخليج منذ بداية اللقاء، وحل بديلًا في الدقيقة 80 بدلًا من زميله عبدالله السالم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وسجل محمد شريف 4 أهداف مع الخليج وصنع هدفًا آخرًا في الدوري السعودي بالموسم الجاري 2023-2024.

افتتح خالد ناري التهديف لصالح رفاق محمد شريف في الدقيقة 45+1 من صناعة فابيو مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخليج على الفتح.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليساندرو إيزكيل لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يقلص مروان سعدان الفارق لأصحاب الأرض.

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز الثامن.