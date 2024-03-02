الدوري السعودي.. محمد شريف يشارك في تعادل الخليج أمام الشباب

شارك المهاجم المصري محمد شريف في المباراة، التي تعادل بها فريقه الخليج أمام الشباب سلبيًا، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء، لكنه حل بديلًا في الدقيقة 71 بدلًا من زميله عبدالله السالم.

وانتهت المباراة بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده من النقاط إلى 24، ليحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما رفع الشباب رصيده إلى 25 نفطة في المركز الحادي عشر.

كان الخليج، بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد عبده خبراني - لوبيز - بندر المطيري

خط الوسط: وو يونج - ريبوتشو - رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - عبدالله السالم - فابيو مارتينيز.