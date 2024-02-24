الدوري السعودي.. محمد شريف على رأس تشكيل الخليج أمام الحزم

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الخليج، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الحزم بملعب الرس، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد شريف على رأس تشكيل الخليج، حيث يقود الهجوم رفقة خالد ناري وفابيو مارتينيز.

وسجل محمد شريف 4 أهداف مع الخليج في بطولة الدوري السعودي وصنع هدفًا آخرًا.

ويحتل فريق الخليج، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 22 نقطة، بينما يتذيل الحزم الترتيب وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة الحزم

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - خبراني - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: وو يونج - عبد الإله هوساوي - بندر المطيري

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.