ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

شهد ملعب أليانز أرينا مساء الثلاثاء، معركة كروية مثيرة جمعت بين عملاقي أوروبا بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

دخل الفريقان المباراة بحذر ودقة تكتيكية عالية، سعيا منهما لفرض سيطرتهما على مجريات اللعب. ونجح ريال مدريد في خطف هدف التقدم في الدقيقة 24، بتسديدة رائعة من فينيسيوس جونيور استغل خلالها تمريرة متقنة من توني كروس من وسط الملعب، ليسكنها الشباك ببراعة.

لم يستسلم بايرن ميونخ، وبدأ في الضغط على مرمى ريال مدريد بحثا عن هدف التعادل. وأثمر الضغط في الدقيقة 53، بتسجيل ليروي ساني هدفا مذهلا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس مرمى ريال مدريد، أندري لونين، من صدها.

ولم يهدأ الفريق البافاري، ففي الدقيقة 57، حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة جمال موسيالا داخل المنطقة. وتصدى النجم هاري كين للمسؤولية، ونفذ ركلة الجزاء بنجاح ليسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ ويقلب النتيجة.

مع اقتراب نهاية اللقاء، كثف ريال مدريد هجماته بحثا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 83، حصل على ضربة جزاء بعد عرقةلة رودريجو داخل المنطقة. تقدم فينيسيوس جونيور لتنفيذ ركلة الجزاء، ونجح في تسجيلها بنجاح ليحرز هدف التعادل الثاني للملكي وينقذ فريقه من الهزيمة.

بهذا التعادل 2-2، يتأجل حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمباراة الإياب التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد في إسبانيا.

ستكون المهمة صعبة لكلا الفريقين في الإياب، وتقدم المباراة وعدا بمزيد من الإثارة والصراع بين بايرن ميونخ وريال مدريد، حيث يسعى كل فريق لإثبات قوته وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لرفع كأس دوري أبطال أوروبا.