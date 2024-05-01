أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، عن معاقبة نادي أتليتيكو مدريد بإغلاق جزئي لمدرجاته لمباراتين، وذلك بعد تعرض لاعب أتليتيك بيلباو، نيكو وليامز، لهتافات عنصرية خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

جاء قرار إغلاق المدرج الجنوبي جزئيا بعد تفعيل بروتوكول رابطة الدوري لمكافحة العنصرية، إثر سماع الحكم خوان مارتينيز مونويرا هتافات مسيئة ضد وليامز (21 عاما)معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز خلال الدقيقة 36 من عمر المباراة.

أصدر الاتحاد قرارا بتغريم أتليتيكو مدريد 20 ألف يورو بسبب سلوك جماهيره، مع إمكانية استئناف النادي للعقوبة في غضون 10 أيام.

وحدد الاتحاد شروطا لإعادة فتح المدرج المغلق، حيث يجب أن يعرض رسالة قوية تدين العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في كرة القدم، وتعزز قيم اللعب النظيف.

وعقب تعرضه للإهانات، سجل وليامز هدفا وركض أمام المدرج الجنوبي مشيرا إلى ساعده في إشارة للون بشرته. وعقب المباراة التي فاز بها أتليتيكو 3-1، قال وليامز في تصريحات لمنصة دازون: "هناك أشخاص أغبياء في كل مكان، لكن لم يحدث شيء، يجب علينا مواصلة القتال ليتغير الأمر شيئا فشيئا".

أثارت مباراة أتليتيكو مدريد وأتليتيك بيلباو جدلا واسعا حول ظاهرة العنصرية في كرة القدم، مما دفع بالاتحاد الإسباني لاتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة.