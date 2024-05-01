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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مقتل 5 في هجوم مسلح على مسجد بأفغانستان

هجوم مسلح في أفغانستان
هجوم مسلح في أفغانستان
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قال المتحدث باسم حاكم إقليم هرات الأفغاني الثلاثاء إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بعدما استهدف مسلحون مسجدا أثناء إقامة صلاة به.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجوم عبر إحدى القنوات التابعة له على تطبيق تيليجرام.

وأوضح مولوي نصار أحمد المتحدث باسم حاكم إقليم هرات أن الهجوم وقع مساء أمس الاثنين وأن امرأة وطفلا من بين القتلى.

وتقول حركة طالبان إنها تركز على استعادة الأمن منذ سيطرتها على البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021، لكن الهجمات التي تستهدف المساجد والمعاهد الدينية والمباني الحكومية تواصلت على الرغم من انتهاء الحرب التي استمرت 20 عاما.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد قد أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات.

وإقليم هرات المتاخم لإيران هو في الغالب موطن للأقلية الدينية الشيعية التي تعرضت لبعض من أعنف الهجمات ضد المدنيين في تاريخ أفغانستان الدموي.

مقتل هجوم مسلح مسجد أفغانستان