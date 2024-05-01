جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بقرى منشأة القناطر.. صور

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع توسعات محطة مياة الشرب بمدينة منشأة القناطر، في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة علي المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

حيث تابع النائب أعمال التوسعة بالمرحلة الأولي وتخدم المدينة وقري الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية لخدمة قري القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.



وتابع النائب أعمال مشروع خزان المياة الجديد بقرية جزاية، كما تفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي أم دينار لخدمة عددا من القري بمركز منشأة القناطر تشمل أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا.



وجه نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة على المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال والألتزام بالتوقيتات المحددة.



واختتم النائب جولتة الميدانية بتفقد مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتي طريق ١٩ ببرقاش بطول ٥ كم .

ووجه النائب برفع معدلات أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد.



ورافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي

رئيس مركز منشأة القناطر والمهندس محمود شحاتة مستشار شركة مياة الجيزة والمهندسة عزة ابراهيم المشرف العام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن رمضان مدير عام الصرف الصحي بمنشأة القناطر وأوسيم ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.