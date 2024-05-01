الهلال يهزم الاتحاد بهدفين في طريقه لنهائي كأس خادم الحرمين

حسم فريق الهلال فوزه على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

دخل الفريقان المباراة بتركيز عال، حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي. وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء ضغطا مكثفا من قبل الهلال بحثا عن تسجيل هدف مبكر، بينما اعتمد الاتحاد على اللعب الدفاعي مع شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة العاشرة، ظن جمهور الاتحاد أنه قد تقدم بهدف مبكر من خلال نجمه عبدالرزاق حمد الله، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو "الفار".

ولكن سرعان ما استطاع الهلال مجاراة ضغط الاتحاد، وفي الدقيقة 25، نجح اللاعب ميشيل ديلجادو في تسجيل هدف التقدم الأول للهلال بعد مراوغة رائعة لحارس مرمى الاتحاد عبدالله المعيوف.

وفي الدقيقة 38، ظن الهلال أنه قد ضاعف النتيجة بهدف ثاني من خلال مالكوم دي أوليفيرا، إلا أن الحكم ألغى الهدف مرة أخرى بعد مراجعة تقنية الفيديو "الفار" بداعي التسلل.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الاتحاد استغلال النقص العددي في صفوف الهلال بعد تألق سافيتش، وتألق حارس مرمى الهلال أندريه كاريلو في صد هجمات الاتحاد، وفي الدقيقة 67، نجح حمد الله في تسجيل هدف التعادل للاتحاد بعد متابعة جيدة لتمريرة من زميله.

لم يستسلم الهلال، وفي الدقيقة 81، نجح سعود عبد الحميد في تسجيل هدف الفوز الثاني للهلال بعد هجمة مرتدة سريعة قادها سالم الدوسري.

بهذا الفوز، حجز فريق الهلال مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه الفائز من مواجهة النصر والخليج المقرر إقامتها غدا.