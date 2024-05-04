بيت الغناء العربى يحتفى بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

يقدم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك"بشارع المعز بمنطقة الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء غدا الاحد، ندوة فنية غنائية بعنوان"محمد عبد الوهاب فن لا ينتهي"، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ ٣٣ لرحيل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.

يتحدث فيها الصحفي والباحث الفني محمد دياب عن كتابه "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب"، يدير الندوة الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافى بالصندوق.

يعقب الندوة فقرة موسيقية يغني فيها المطرب والملحن اشرف على، بمصاحبة فرقته الموسيقية مختارات جميلة ومميزة من اغنيات موسيقار الاجيال٠

يتناول الكتاب بين دفتيه مذكرات محمد عبد الوهاب الذي طبع صوته وموسيقاه القرن العشرين فى مصر والعالم العربي، كما تكشف المذكرات عن حقب مختلفة عاشها موسيقار الاجيال منذ تاريخ مصر الفني، الاجتماعي والسياسي منذ صعود نجم عبد الوهاب الفني حتى تسيده المشهد الغنائي وكيف طور شكل الموسيقى والغناء العربي٠